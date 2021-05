Dragon Ball Super 72 e la promessa di Shuiesha: la preview anticipa l'incontro del destino

Il 43enne Toyotaro, mangaka di Dragon Ball Super, sta portando avanti la saga insieme ad Akira Toriyama, il creatore originale di Goku e compagni. Con la saga del sopravvissuto di Cereal, Toyotaro ha spinto sull'acceleratore e nel giro di pochi capitoli ha già portato il nuovo personaggio Granolah ad affrontare i suoi nemici.

Dopo qualche mese di preparazione, Dragon Ball Super sta per presentarci questo fatidico scontro. Le bozze del capitolo 72 del manga pubblicate da V-Jump hanno già gettato le basi per la battaglia di Goku e Vegeta con Granolah e, se le pagine non sono sufficienti, Shueisha ha deciso di rincarare la dose. Nella nuova anteprima di Dragon Ball Super 72 su Weekly Shonen Jump, la casa editrice ha condiviso un'immagine con la seguente didascalia: "i destini di Goku e Granolah stanno per incrociarsi!"

Dragon Ball Super 72 sarà pubblicato su MangaPlus il 20 maggio 2021 alle ore 17:00 in inglese e spagnolo. La prima fase di questa saga sembra essere arrivata al climax e nulla più può evitare lo scontro tra saiyan e cereleani. Intanto però le macchinazioni degli Heeter continuano ad andare avanti e le loro azioni potrebbero essere ciò che cambierà per sempre il seguito di questo nuovo arco narrativo.