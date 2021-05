Dragon Ball Super 72 spoiler: cos'è successo su Cereal 40 anni fa?

In Giappone ancora deve essere pubblicato il nuovo capitolo del manga, ma V-Jump ha già presentato le bozze ufficiali di Dragon Ball Super 72. Con le prime sette pagine, più una vignetta aggiuntiva, veniamo introdotti agli eventi che prenderanno corpo da qui a qualche giorno. E uno degli aspetti su cui ruoterà la storia sarà la famiglia Heeter.

Mentre Maki e Oil hanno portato Goku e Vegeta sul pianeta Cereal, in modo da potergli far affrontare Granolah, nello spazio ci sono Elec e Gas. Il duo, a bordo di un'altra navicella, sono nell'orbita del pianeta Cereal e vengono mostrati in una delle pagine bozza di Dragon Ball Super 72. In questa quarta pagina, Elec e Gas stanno discutendo, con il primo che ricorda il loro ultimo approdo sul pianeta, risalente a 40 anni prima.

Gas però non sembra entusiasta di tornare lì, dato che ha solo brutti ricordi di ciò che è successo. Non viene spiegato l'accaduto, ma Elec ci tiene a sottolineare che le cose non andranno come un tempo dato che Gas è cambiato ed è diventato più forte. Vuol dire che qualcuno è riuscito a sconfiggere Gas nonostante la sua forza, e questo qualcuno non dovrebbe essere Granolah.

Intanto il cereleano inizia l'attacco a Goku e Vegeta, obbligando il principe dei Saiyan a trasformarsi. Quali altri segreti saranno rivelati in Dragon Ball Super 72?