Dragon Ball Super 72: svelata in anteprima la prima pagina del nuovo capitolo

Nonostante l'entusiasmo generale nei confronti del nuovo film di Dragon Ball Super, nel frattempo il manga prosegue la sua serializzazione tra le pagine di V-JUMP Magazine e tra una decina di giorni dovrebbe debuttare su Manga Plus l'attesissimo capitolo 72. A tal proposito, l'editor ne ha svelato un'immagine in anteprima.

Mensilmente l'editor della rivista sopracitata, Victory Uchida, coglie l'occasione per realizzare un video in cui illustra le ultime novità a tema del franchise. Curiosamente, il responsabile editoriale del magazine non ha menzionato alcuna informazione in merito al film di Dragon Ball Super annunciato ieri, tuttavia ha comunque mostrato ai lettori qualche piacevole sorpresa.

A giorni, infatti, dovrebbero uscire i draft del capitolo 72 di DB Super, ovvero le prime pagine delle bozze della nuova puntata del manga attese intorno al 14 di questo mese. Nel video in questione, accessibile tramite il link alla fonte, l'eccentrico editor ha mostrato una piccola parte di una tavola del nuovo capitolo con Vegeta e Goku all'attacco, quest'ultimo con gli occhi chiusi e probabilmente nello stadio di Ultra Istinto. Che l'attesissimo confronto tra i due saiyan e Granolah sia finalmente arrivato?

E voi, invece, cosa ne pensate di questa prima immagine in anteprima? Che aspettative avete per il nuovo capitolo di Dragon Ball Super? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.