Dragon Ball Super 72: Toyotaro e Toriyama si sono già giocati 'quella' carta?

Puntuale come ogni mese, Toyotaro torna su Manga Plus con un nuovo capitolo di Dragon Ball Super sotto la supervisione di Akira Toriyama. I due, infatti, hanno finalmente dato il via allo scontro tra Granolah e Goku che si è fatto valere per l’ottima coreografia ideata dal disegnatore del manga.

Finalmente Saiyan e Cereleani si sono nuovamente rincontrati dopo 40 anni, ovvero da quando il Pianeta Cerel venne assediato da Freezer e dai suoi scagnozzi in una vera e propria estinzione di massa. Per potersi vendicare, Granolah ha rinunciato a ciò che resta della sua vita per diventare il guerriero più forte dell’universo e poter finalmente uccidere con le sue stesse mani l’artefice del male della sua specie, Freezer.

Il cereleano si è così scontrato con Goku in un combattimento che ha seriamente messo in difficoltà il protagonista, sia in forma base che in Super Saiyan God. Ad un certo punto del combattimento, tuttavia, Goku ha unito insieme l’Ultra Istinto alla forza del Super Saiyan God, evitando di fatto molti margini di miglioramento che la tecnica divina poteva riservare con l’iconica trasformazione. Alcuni lettori, infatti, speravano che questa fusione di poteri potesse riservare al nostro eroe un nuovo power-up, ma i due autori hanno preferito unirli insieme prima del previsto e senza neanche tanto clamore.

Diventa molto più difficile adesso provare ad immaginare il prossimo stadio evolutivo di Goku adesso che ha già imparato a sfruttare, seppur con qualche limite, entrambe le tecniche. Chissà, invece, che alla fine della fiera Toyotaro e Toriyama optino per un piano diverso, magari con una sorta di Ultra Istinto 2. Secondo voi quale sarà il prossimo power-up di Goku, avete qualche idea? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.