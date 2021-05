Dragon Ball Super 72: Vegeta e l'amicizia con Goku, il cambiamento del Principe dei Saiyan

Ormai la serie di Dragon Ball Super è incentrata fondamentalmente sui personaggi di Goku e Vegeta, diventati molto più potenti rispetto agli altri Guerrieri Z, e nonostante mantengano tuttora un rapporto di rivalità, Vegeta ha dimostrato ancora una volta di essere profondamente cambiato nel corso degli anni, compiendo un gesto da vero amico.

L'ultimo capitolo dell'arco narrativo del Sopravvissuto Granolah si è aperto con l'arrivo dei due Saiyan sul pianeta Cereal, dove sono stati quasi immediatamente individuati e attaccati da colui che si considera il Guerriero più potente dell'Universo, ovvero Granolah stesso. La precisione e rapidità dei colpi dell'antagonista si rivelano particolarmente pericolose e colpiscono Goku in un punto vitale, che lo fa istantaneamente svenire.

L'orgoglioso Principe dei Saiyan non esita minimamente ad intervenire, dando al compagno un Senzu, italianizzato come Fagiolo di Balzar. Per quanto la scena si svolga rapidamente, l'azione compiuta da Vegeta sottolinea quanto il potente invasore alieno visto in Dragon Ball Z sia evoluto, cambiato, e diventato più sensibile e perché no, buono. Questa versione di Vegeta dura però appena due tavole, prima che questi riprenda Kakaroth per aver fatto troppo affidamento sull'Ultra Istinto.

Ricordiamo che V-Jump ha presentato il capitolo 72 con un video, e vi lasciamo alla data d'uscita e alle previsioni del capitolo 73.