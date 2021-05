Dragon Ball Super 72, i veri poteri di Granolah: cosa vuol dire essere il più forte?

Diventare improvvisamente il guerriero più forte dell’universo non fa di qualcuno immediatamente il miglior combattente in assoluto. E in realtà, sia Toyotaro che Akira Toriyama sono ben consapevoli di questo dettaglio al punto tale da permettere ai lettori di individuare nell’ultimo capitolo di Dragon Ball Super Il limite di Granolah.

Il capitolo 72 di DB Super ha eseguito un breve time-skip di 18 giorni, il tempo appena necessario per permettere a Goku e Vegeta di fare tutti i preparativi del caso prima di incontrare il misterioso guerriero sul Pianeta Cereal. Così, mentre i Saiyan si scontrano col Cereleano, il gruppo di Elec può finalmente attuare i suoi piani e andare alla ricerca delle due sfere del drago.

Ad ogni modo, larga parte del capitolo è stato incentrato sul combattimento tra Goku e Granolah, con quest’ultimo che ha mostrato ai protagonisti le sue abilità. Tuttavia, per essere più precisi, il Cereleano ha mostrato loro quello di cui è realmente a conoscenza: velocità, hakai e forse addirittura l’Ultra Istinto. Eppure, lui stesso ha messo in mostra il suo principale limite dal momento che, non conoscendo le tecniche in questione, non è in grado né di utilizzarle a dovere né tantomeno di controllarle al meglio delle sue capacità. Come abbiamo imparato anche dallo scontro tra Goku e Freezer nel film “La Resurrezione di F”, non basta diventare più forti improvvisamente dal momento che l’esperienza, l’addestramento e anche le sconfitte sono requisiti necessari per affinare le proprie capacità.

Allo stato attuale, dunque, Granolah è il guerriero più forte dell’universo di nome e non di fatto e non è da escludere che il nostro eroe riesca poi a volgere a suo favore lo scontro senza quelle stesse difficoltà avute invece con Molo. E voi, a tal proposito, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.