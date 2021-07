Dragon Ball Super 73: il capitolo prende vita in uno spettacolare trailer animato

Con la serie animata di Dragon Ball Super ancora ferma all'arco narrativo del Torneo del Potere, prima di poter vedere un adattamento anime della Saga di Granolah il Sopravvissuto probabilmente passeranno diversi anni. In attesa di quel momento, lo scontro tra Goku e il cacciatore di taglie è stato animato da un fan.

Con TOEI Animation attualmente al lavoro sulla prossima pellicola in uscita nel 2022, dell'anime di Dragon Ball Super si sono perse le tracce. Molto probabilmente, per i nuovi episodi la community dovrà prima aspettare il debutto nelle sale del nuovo film; per l'atteso ritorno bisognerà dunque attendere ancora a lungo.

Ma non solo, per l'adattamento animato della Saga di Granolah ci sarà da aspettare un'altra intera saga, quella del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Nell'attesa di poter ammirare in video l'epico scontro che sta deliziando i lettori, un fan ha dato vita a un breve trailer di Dragon Ball Super 73.

Il capitolo 73 dell'opera di Toriyama e Toyotaro vede Goku scagliarsi nuovamente all'attacco di Granolah, pronto per vendicarsi della precedente sconfitta. Con l'Ultra Istinto attivo, abbinato al Super Saiyan Blue, Kakarot si libera dell'avversario in men che non si dica. Tuttavia, come al solito la sua ingenuità lo porta a commettere un banalissimo errore.

"Il più forte contro il più forte. Una battaglia su un altro livello. Uno scontro tra poteri. Chi vincerà?", recita il video condiviso su Twitter dall'utente DBS Chronicles. Scopriamo le possibili conseguenze dello scontro con Granolah in Dragon Ball Super. Quetsa volta, Goku potrebbe lasciare spazio al Principe dei Saiyan. Scopriamo le caratteristiche di Vegeta in Dragon Ball Super.