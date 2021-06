Dragon Ball Super 73: Goku dimostra a che punto è con l'Ultra Istinto e di cosa è capace

Lo scontro con Molo ha obbligato Goku a padroneggiare l'Ultra Istinto perfettamente. Il sacrificio di Merus è servito, portando il saiyan ad arrivare all'ultimo stadio di questa tecnica, che aveva già sfruttato contro Jiren. Adesso però il protagonista di Dragon Ball Super è in grado di controllarla e sfruttarla volontariamente.

Ovviamente l'Ultra Istinto non è tutto rosa e fiori per il saiyan che ha assaggiato i limiti di questa tecnica divina anche nell'allenamento con Whis. Potenziandolo, ovvero riuscendo a sfruttarne alcune caratteristiche anche in forma normale, Goku dà inizio allo scontro con Granolah. La battaglia diventa sempre più cruenta nelle pagine di Dragon Ball Super 73, dove Goku dimostra di non riuscire a usare l'Ultra Istinto soltanto nello stato normale, ma anche in quello di Super Saiyan Blue.

Ciò vuol dire che la furia derivante dalla trasformazione in Super Saiyan non increspa la calma necessaria per lo stato di Ultra Istinto. Tuttavia Goku neanche in questo modo è riuscito a tenere testa a Granolah, il quale l'ha costretto a ricorrere all'Ultra Istinto perfetto. Le sue capacità in questa forma gli hanno permesso poi di battere il cereleano, anche se poi l'avversario si è rivelato essere un semplice clone.

Adesso che Goku è fuori combattimento, è il turno di Vegeta di affrontare Granolah.