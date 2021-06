Dragon Ball Super 73: l'hakai è davvero sufficiente per sconfiggere Granolah?

Dopo il consueto mese di attesa, finalmente Dragon Ball Super torna con un nuovo capitolo il 20 giugno. Ad ogni modo, in rete sono già emersi i primi spoiler che hanno svelato alcuni dettagli quali l'esito dello scontro tra Goku e Granolah. Alla luce di ciò, la domanda sorge dunque spontanea: quanto è davvero migliorato Vegeta?

I primi spoiler del capitolo 73 di Dragon Ball Super hanno evidenziato la clamorosa sconfitta di Goku che è finito al tappeto nonostante l'Ultra Istinto Perfetto. La palla è toccata adesso a Vegeta che dovrà tentare di compiere l'impresa fallita dal suo amico e rivale. Eppure, può davvero il Principe dei Saiyan, nonostante l'hakai, avere anche solo una possibilità contro Granolah?

Quest'ultimo si è rivelato potentissimo, un essere persino superiore all'Ultra Istinto Perfetto ed è lecito chiedersi come Vegeta possa anche solo pensare di sconfiggere il Cereleano con le tecniche della distruzione. A meno che l'Hakai non abbia risvegliato in lui un potere del tutto nuovo, come il tanto speculato Super Saiyan Purple che lo renda di conseguenza potentissimo, come potrebbe il Principe stare al passo con una velocità a cui nemmeno l'Ultra Istinto Perfetto è riuscito a spuntarla?

Non ci resta dunque che attendere 24 ore per conoscere come Vegeta intende sfidare il suo avversario dal momento che i leak di Ryokutya promettono anche un confronto verbale tra i due. Diteci cosa ne pensate, come al solito, con un commento qua sotto.