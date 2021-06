Dragon Ball Super 73 su MangaPlus: l'inganno di Granolah e la vera forza di Goku e Vegeta

Il capitolo 73 di Dragon Ball Super è disponibile su MangaPlus, e ha spiazzato tutti con un grande colpo di scena. Come sarà proseguita la battaglia tra Granolah e i Saiyan? Scopriamolo insieme.

Il capitolo 73 inizia esattamente dove si era interrotto il precedente, con Goku Super Saiyan Blue pronto ad affrontare Granolah. Il protagonista, forte di un lungo allenamento sotto la guida di Whis, evita tutte le sfere di energia dell'avversario e lo costringe a una ritirata. Granolah capisce che in campo aperto la situazione potrebbe rivelarsi difficile e decide di portare lo scontro all'interno di una foresta, dove grazie alla sua grande agilità e conoscenza del territorio riesce a infliggere i primi danni a Goku.

Goku capisce immediatamente che la situazione potrebbe diventare complessa, e dopo aver scambiato qualche colpo attiva l'Ultra Istinto. Il power up di Goku sorprende Granolah, che grazie al potere nascosto nel suo occhio destro nota diversi cambiamenti nelle cellule del Saiyan, a partire proprio dallo scorrere del sangue. Goku Super Saiyan Blue Ultra Istinto si rivela un avversario troppo forte anche per quello che dovrebbe essere il "Guerriero più forte dell'Universo", ma Granolah ha ancora una carta da giocare.

Durante uno scambio di colpi Goku si prepara ad utilizzare la Kamehameha, e dopo essersi avvicinato lancia l'onda di energia infliggendo seri danni al corpo dell'avversario. Nello stesso istante, però, Granolah sfrutta il suo occhio destro per trovare un punto vitale scoperto nel corpo di Goku, e accetta di essere colpito pur di riuscire a danneggiare il punto debole del Saiyan. Goku perde la trasformazione e collassa al suolo, e Granolah si prepara a finirlo dopo avergli rivelato che ciò che lo motiva è il desiderio di vendetta. Goku ragiona sul fatto che l'Ultra Istinto non dovrebbe lasciare alcun punto scoperto, e dopo aver capito i propri limiti, utilizza il teletrasporto e torna da Vegeta.

Una volta riuniti, Vegeta racconta a Goku la storia delle conquista di Cereal, rivelando che sotto la tirannia di Freezer i Saiyan furono costretti a uccidere una specie specializzata nel cecchinaggio. I due capiscono l'imbroglio della famiglia Heeter e la vera motivazione di Granolah, ma considerando che il cereleano non sembra intenzionato a discutere, Goku capisce che la prima cosa da fare è vincere lo scontro.

Il protagonista torna in battaglia e attiva l'Ultra Istinto Completo, lasciando Granolah senza parole. Con il potere degli Angeli, Goku assesta una serie di colpi terribili all'avversario, che non riesce a trovare punti deboli nemmeno con il suo occhio destro. La battaglia diventa velocemente un pestaggio a senso unico, e una volta steso a terra, Granolah decide di rivelare il suo inganno.

In realtà, il vero Granolah è sempre stato nella sua navicella, e Goku ha combattuto per tutto il tempo con un'illusione con appena il 50% della sua vera potenza. Granolah pensava di risparmiare le proprie forza per Freezer, ma una volta capito il livello del suo avversario, richiama la sua illusione ed entra in battaglia, colpendo a sorpresa il protagonista al cuore.

Mentre si avvicina a Goku per finirlo, Vegeta interviene per proteggere l'amico, provocando l'avversario e dichiarando che "lo ucciderà così come tempo prima ha ucciso la sua specie". Le parole di Vegeta fanno infuriare Granolah, e con questa minaccia si chiude il capitolo 73.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto il capitolo? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Dragon Ball Super tornerà il 20 luglio con il capitolo 74.