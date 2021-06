Dragon Ball Super 73: il potere dell'Ultra Istinto viene ostacolato da un banale errore

Recentemente arrivato su MangaPlus, la piattaforma online di Shueisha, il capitolo 73 di Dragon Ball Super ha messo in scena il secondo round dello scontro tra Goku e Granolah, una battaglia non priva di sorprese. Una di queste, riguarda l'Ultra Istinto, forma che il Saiyan sta cercando di padroneggiare da diverso tempo.

Nell'uscita precedente, Goku aveva provato a fronteggiare Granolah sottovalutando il suo potenziale combattivo. Cercando di utilizzare l'Ultra Istinto nello stadio base, come gli era stato suggerito da Whis, Goku era stato colto di sorpresa dal Cerealiano, che era riuscito a metterlo al tappeto infliggendo un colpo devastante in un punto vitale. Grazie alla provvidenza di Vegeta, che ha con sé dei Senzu, Goku ha avuto una seconda chance nel capitolo 73 Dragon Ball Super.

Questa volta, Goku decide di fare sul serio, mostrando tutta la sua potenza a Granolah. Combinando il Super Saiyan Blue all'Ultra Istinto, Kakarot è ora di gran lunga superiore al "vendicatore", che subisce la sua furia senza possibilità di replica.

Colpito da una Kamehameha a distanza ravvicinata, Granolah finisce a terra esausto. Lo scontro è finito, o almeno questo è quello che pensa Goku, che abbassa la guardia. Tuttavia, il Saiyan cade nel tranello escogitato dal Cerealiano, che riesce nuovamente ad attaccarlo in un punto vitale. Per l'ennesima volta, la bontà e la banalità di Goku gli sono costate la vittoria. Questa è l'occasione perfetta per Vegeta per dimostrare di che pasta è fatto.

L'Hakai, però, potrebbe non essere sufficiente per sconfiggere l'antagonista di questa saga di Dragon Ball Super. In attesa del turno di Vegeta, scopriamo cosa è successo a Goku in Dragon Ball Super 73.