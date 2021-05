Dragon Ball Super 73: quando uscirà e come potrebbe svolgersi lo scontro

La profezia effettuata dal Pesce Oracolo sembra essersi avverata, le preoccupazioni di Whis sembrano fondate. Su Cereal, il pianeta che un tempo è stato al centro di un piano di sterminio da parte dei saiyan, si sta tenendo uno dei combattimenti più importanti di questa saga di Dragon Ball Super.

L'arrivo di Goku e Vegeta sul pianeta in Dragon Ball Super 72 ha innescato l'attacco di Granolah che, senza esitazione, è pronto a prendersi la sua vendetta sui saiyan e muovere un altro passo verso la distruzione dell'esercito di Freezer. Goku si è dimostrato però abbastanza in gamba da tenere testa al cerealiano, sfruttando sia l'Ultra Istinto in forma normale che il Super Saiyan Blue.

Dragon Ball Super 73 sarà pubblicato il 20 giugno 2021 alle ore 17:00 su MangaPlus in inglese e spagnolo. Cosa accadrà nel prossimo capitolo? Inevitabilmente continuerà la battaglia che ci permetterà di dare uno sguardo più accurato agli attuali poteri di Goku e Granolah. L'essere più forte dell'universo sembra non voler ascoltare i suoi nemici e quindi non verrà ancora a sapere che in realtà è tutto un inganno degli Heeter.

Vegeta sarà invece probabilmente al centro delle fasi iniziali del capitolo, facendoci esplorare la storia del pianeta Cereal e di alcuni degli attacchi dei saiyan rivelando le informazioni in proprio possesso. Difficile tuttavia che non partecipi al combattimento, considerato che Goku non sembra comunque essere in grado di tenere testa a Granolah sul lungo periodo senza usare l'Ultra Istinto al massimo della potenza. Sarà il principe dei saiyan a tenere a bada Granolah e a rivelargli la verità sulla situazione attuale?