Dragon Ball Super 74: arriva la conferma dai nuovi leak, ecco la nuova forma di Vegeta

Sin dai primi dettagli emersi nelle interviste a Toyotaro, l'arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto avrebbe segnato un punto di non ritorno nell'universo di Dragon Ball Super. Dalle nuove immagini del capitolo 74 trapelate in rete sembra che le aspettative saranno rispettate, Vegeta otterrà infatti una nuova trasformazione.

Diversi appassionati avevano già anticipato l'evento sulle pagine di Kanzenshuu, forum abbastanza conosciuto nella community, pubblicando la tavola conclusiva del capitolo in questione, e a distanza di qualche giorno sono state diffuse altre immagini, che hanno mostrato nella sua interezza la nuova forma del Principe dei Saiyan.

I fan e i lettori dell'opera creata da Akira Toriyama attendevano da tempo un'ulteriore trasformazione per il personaggio di Vegeta, che potesse in qualche modo confrontarsi con la tecnica divina dell'Ultra Istinto appresa dall'eterno rivale Goku. Dalle tre tavole che potete vedere in calce, sembra che il Saiyan dopo aver subito diversi danni da Granolah, sarà costretto a mostrare il suo asso nella manica.

La trasformazione in questione genera un'aura molto particolare attorno a Vegeta, che sembra guarire istantaneamente da tutte le ferite riportate. Gli occhi diventano chiari, e le sopracciglia spariscono, come succede a Goku e Gotenks quando raggiungono il terzo stadio del Super Saiyan. Non è ancora chiaro da dove derivi questa forza tenuta nascosta finora, ma la scelta di Toyotaro di soffermarsi sull'orecchino dato a Vegeta da Beerus, potrebbe far intendere che sia legata alla sfera divina.

Cosa ne pensate di queste immagini? Vi convince la nuova trasformazione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che il capitolo 74 uscirà il 20 luglio 2021 su Manga Plus, e vi lasciamo scoprire chi sono attualmente i guerrieri più forti dopo Goku e Vegeta.