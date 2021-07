Dragon Ball Super 74: cosa si nasconde dietro la nuova forma di Vegeta? Scopriamolo

Il capitolo 74 di Dragon Ball Super ha mostrato il seguito della battaglia contro Granolah, introducendo nella pagine finali e con un grande colpo di scena, la nuova trasformazione di Vegeta. Stando alle parole dello stesso Principe dei Saiyan questa forma deriverebbe dagli insegnamenti ricevuti da Beerus, ma si tratta davvero di un potere divino?

Costantemente in competizione con il suo amico-rivale Goku, Vegeta ha iniziato un suo personale cammino di miglioramento durante l'arco narrativo del Prigioniero Galattico. Diversi mesi prima del ritorno dello stregone Molo, il Principe si era infatti recato sul pianeta Yardrat per apprendere delle tecniche che gli avrebbero permesso di vendicarsi dell'umiliante sconfitta subita su Neo Namek.

La Fissione Spirituale Forzata si è effettivamente rivelata una grande sorpresa, ma non è bastata ad eliminare lo Stregone. Tuttavia l'apprendimento di quella tecnica ha segnato la nascita di un nuovo percorso evolutivo per Vegeta, proseguito poi seguendo le indicazioni di Beerus. Il Dio della Distruzione è rimasto colpito dai risultati raggiunti in poco tempo dal Saiyan, e prima che questi partisse per Cereal, oltre a donargli l'orecchino che contraddistingue gli utilizzatori dell'hakai, gli ha rivelato che i poteri divini possono manifestarsi in modi diversi.

Mentre Goku tende alle tecniche divine degli Angeli, basate sulla serenità del corpo, Vegeta è più legato al suo istinto Saiyan, ama combattere e distruggere. Questa passione e forza si sono rivelate decisive per ottenere la nuova forma, che potremmo chiamare Distruttore Divino. "Un Dio della Distruzione mi ha insegnato che il potere derivante solo dall'istinto è illimitato", con questa frase Vegeta chiude il capitolo 74, con uno sguardo sicuro di sé e della propria esperienza sul campo di battaglia.

È possibile che il Principe dei Saiyan riesca a sconfiggere Granolah? Questa nuova forma si rivelerà più potente persino dell'Ultra Istinto che non ha fermato il Sopravvissuto? Forse è davvero arrivato il momento in cui Vegeta potrà mostrare di essere il più forte.