Dragon Ball Super 74, data di uscita e teorie: Vegeta batterà Granolah?

Il passato della razza saiyan è stato ricco di tragedie e violenza, e questi effetti ancora si ripercuotono sulla vita di Goku e Vegeta, anche se a quasi 50 anni e con la distruzione del loro pianeta ormai superata. La nuova saga di Dragon Ball Super si sta proprio concentrando su una vendetta di un personaggio che ha subito la furia dei saiyan.

Granolah ha affrontato Goku nel capitolo 73 di Dragon Ball Super, dando seguito alla battaglia già cominciata qualche capitolo fa. Per ora il cereleano sembra nettamente superiore anche a Goku con l'Ultra Istinto, il quale ha ammesso che la sua tecnica è ancora imperfetta nonostante tutti gli allenamenti con Whis. E infatti alla fine Granolah mette KO il protagonista, lasciando campo libero a Vegeta.

Cosa succederà in Dragon Ball Super 74? Il prossimo capitolo si concentrerà proprio sul combattimento tra Vegeta e Granolah. Per il principe dei saiyan sarà dura affrontare l'avversario anche nella forma Super Saiyan Blue dato che stavolta Granolah non sta usando un clone e con la sua forza al completo ha avuto poche difficoltà a battere Goku in Ultra Istinto.

Oltre alle provocazioni e a qualche tecnica di combattimento diversa dal solito, la vera arma di Vegeta sta nell'Hakai, appena imparato da Beerus. È nettamente probabile che il principe dei saiyan sfrutterà quest'arma distruttiva contro il suo avversario, anche se non è detto che riuscirà nel suo intento. Alla fine del capitolo potremmo anche vedere Vegeta al tappeto, incapace anche lui di battere il nemico.

Dragon Ball Super 74 arriverà su MangaPlus in inglese e spagnolo il 20 luglio 2021 alle ore 17:00.