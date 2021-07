Dragon Ball Super 74: enormi novità per Vegeta, è il suo momento?

Dopo avervi segnalato tutte le stime della forza dei protagonisti Saiyan di Dragon Ball Super, ecco un video in cui discutiamo delle prossime novità che avranno un profondo impatto sul personaggio di Vegeta.

In calce alla notizia trovate un filmato condiviso sul canale YouTube Everyeye Plus incentrato su Vegeta e le conseguenze degli ultimi capitoli di Dragon Ball Super. In molti infatti speravano che anche il rivale di Goku potesse aumentare la sua potenza, soprattutto a seguito degli eventi della saga di Molo. Un leak del capitolo numero 74 del manga ispirato all'opera di Akira Toriyama ha quindi mostrato ai numerosi fan una nuova trasformazione di Vegeta, momento che ha fatto subito discutere e che potrebbe avere delle importanti ripercussioni nella storia del manga pubblicato su V Jump e disegnato da Toyotaro. Per scoprire altri dettagli non resta che aspettare i prossimi capitoli dell'opera, che siamo sicuri ci daranno qualche informazione in più sulla vicenda.

Cosa ne pensate del potere inedito di Vegeta? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo questa news che rivela qualche curiosità sui cyborg di Dragon Ball Super, mentre se cercate altri gadget dedicati alla celebre serie ecco una statuetta dedicata a Gogeta disponibile in due versioni differenti.