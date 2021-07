Dragon Ball Super 74: la folle strategia del Principe dei Saiyan

Dopo aver affrontato e sconfitto per ben due volte Goku, nel capitolo 74 di Dragon Ball Super Granolah affronta Vegeta. Tuttavia, a differenza del suo amico e rivale, il Principe dei Saiyan arriva preparato allo scontro: ecco la sua strategia per abbattere il vendicativo Cerealiano.

Avendo assistito allo scontro di Kakarot, Vegeta è già a conoscenza delle capacità del suo nemico. Con la Fissione Spirituale Forzata, messa in mostra durante la battaglia decisiva con Molo, il principe può tranquillamente fermare le copie di Granolah. Tuttavia, il Cerealiano è stato in grado di rivaleggiare con l'Ultra Istinto e il Saiyan è conscio di non poter competere con lui in termini di forza e velocità. Proprio per questo, mette in atto la sua strategia, dimostrando la sua esperienza in battaglia e il suo acume tattico.

Inizialmente, prova nuovamente a convincere Granolah che non lavora più con Freezer e che non è nemmeno responsabile dell'estinzione della sua razza. L'antagonista, però, proprio non ne vuole sapere e le danze si aprono.

I colpi di Granolah sono implacabili, troppo rapidi per essere fermati da Vegeta. Ma è proprio questa la tattica del Guerriero Z: combattere e farsi colpire per apprendere e memorizzare gli attacchi dell'avversario. La via verso la vittoria è tracciata dal suo istinto Saiyan. Non solo, deridendo e portando il nemico a distruggere le rovine della città di Cereal, il Principe dimostra quanto Granolah sia inesperto.

La strategia di Vegeta pare funzionare. Man mano che lo scontro prosegue, riesce a difendersi sempre meglio da Granolah, che però cerca di colpirlo in un punto vitale, come fatto con Goku. Riuscendo a evitare per un soffio la morte, il Principe dei Saiyan è finalmente pronto per mettere la parola fine al combattimento. Basterà la sua nuova trasformazione per mettere K.O. Granolah? Ecco la nuova forma di Vegeta a colori. V-Jump presenta Dragon Ball Super 74 con uno speciale video promozionale.