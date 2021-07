Dragon Ball Super 74: la nuova forma di Vegeta ci piace? Parliamone!

Poche istanti fa è stato pubblicato il capitolo 74 di Dragon Ball Super, e come anticipato da alcuni leak, nelle ultime pagine abbiamo avuto modo di vedere la nuovissima trasformazione di Vegeta. Ma come giudicare questa nuova forma, e quali potrebbero essere gli sviluppi futuri? Discutiamone insieme!

Vegeta sblocca il suo nuovo potere alla fine del capitolo 74, dopo lo scontro con il sopravvissuto Granolah. Il mercenario di Cereal ha sconfitto Goku Ultra Istinto al termine del capitolo 73, e il principe dei Saiyan è intervenuto per salvare l'amico da morte certa, oltre che per dimostrare di essere diventato il guerriero più forte dell'Universo.

Come potete vedere nel nostro nuovo video pubblicato su Everyeye Plus, il canale YouTube in cui parliamo di anime, manga, film e serie tv, la nuova trasformazione prende in prestito qualche elemento da altre forme estremamente apprezzate dai fan. Gli occhi sono simili a quelli di Goku Ultra Istinto, mentre l'assenza di sopracciglia ricorda il Super Saiyan 3. Le scariche elettrice (o fiamme) potrebbero invece essere un richiamo al Super Saiyan di secondo livello, mentre i capelli scuri danno alla trasformazione un tocco di originalità. A questo proposito, sarà interessante scoprire quale sarà il colore scelto da Toyotaro e Toriyama.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Guardate il video e fateci sapere la vostra nella sezione commenti!