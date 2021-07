Dragon Ball Super 74: un leak ha svelato la nuova trasformazione di Vegeta?

Nel corso degli ultimi risvolti di Dragon Ball Super, in particolar modo durante la saga di Molo, si è fatto sempre più evidente il gap tra Goku e Vegeta in termini di potere. Se il nostro eroe è diventato quasi inarrestabile grazie all'Ultra Istinto Perfetto, dall'altra parte il Principe dei Saiyan è finito ai margini della storia.

Pare però che Toyotaro e Akira Toriyama abbiano deciso finalmente di rivitalizzare l'idolo dei fan nel nuovo capitolo di Dragon Ball Super. La nuova puntata, infatti, promette uno scontro tra Vegeta e Granolah che abbiamo già adocchiato nei primi spoiler ufficiali usciti qualche giorno fa. Ad ogni modo, nelle scorse ore è trapelato un leak potenzialmente clamoroso.

Tra le pagine del forum di Kanzenshuu, noto portale dedito al mondo di Akira Toriyama, è emerso un presunto leak dell'ultima tavola del capitolo 74, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia che ritrae Vegeta con una nuova trasformazione. Non sappiamo se la tavola in questione sia reale o meno, vi invitiamo dunque a recepire questo leak con le dovute precauzioni. Ad ogni modo, in questa immagine il Principe dei Saiyan perde le sopracciglia, al pari del Super Saiyan 3, con un design visivamente ispirato alla forma base dell'Ultra Istinto, con la differenza dell'aura tipica del Super Saiyan God, anche se i colori sono tutti da confermare.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo presunto spoiler? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento qua sotto.