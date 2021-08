Dragon Ball Super: la legge del più forte, Vegeta o Granolah?

Dopo la disonorevole sconfitta subita da Goku, che ancora una volta si è dimostrato un combattente poco abile e semplice, a sfidare Granolah è Vegeta. Finalmente, in Dragon Ball Super il Principe dei Saiyan ha l'occasione giusta per dimostrare il suo valore, per risollevare il suo ego e far capire all'intero Universo che non è inferiore a nessuno.

Inizialmente, Vegeta prova a spiegare a Granolah che l'esercito di Freezer non esiste più, che gli unici Saiyan sopravvissuti sono lui e Kakarot e che anche la sua razza è stata sterminata. Il Cerealiano, però, non intende credere a queste parole; l'unico modo per convincerlo è la violenza.

Vegeta dunque parte immediatamente all'attacco, ma la rapidità d'esecuzione di Granolah è sorprendente. Il Principe dei Saiyan non riesce a reggere la sua sorprendente velocità, e dopo un breve scambio di colpi si trova subito in difficoltà.

Il Guerriero Z capisce di essere inferiore, e a quel punto si affida totalmente al suo istinto guerriero Saiyan. A ogni colpo subito, Vegeta sembra essere sempre più sul punto di soccombere, ma al tempo stesso più fiducioso delle sue capacità e del fatto di poter surclassare l'avversario.

Come da lui stesso affermato, ogni singolo colpo lo aiuta a migliorare. Anche in battaglia, Vegeta non smette di allenarsi, a differenza di Granolah, che non si è mai allenato e ha ricevuto il suo straordinario potere unicamente attraverso il desiderio espresso alle Sfere del Drago di Granolah.

Quando il Cerealiano colpisce uno dei suoi punti vitali, Vegeta è pronto a dare il 100%. Sfruttando quanto appreso da Beerus, mette in mostra la sua nuova forma. Ecco la reaction e i tributi social per la nuova trasformazione di Dragon Ball Super.