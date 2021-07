Dragon Ball Super 74 su MangaPlus: esplodono i social, è il momento di Vegeta!

Il capitolo 74 di Dragon Ball Super è finalmente sbarcato su MangaPlus, e ha mostrato il prosieguo dello scontro tra i protagonisti e il sopravvissuto Granolah. Negli ultimi giorni alcuni leak avevano anticipato un'importante novità per Vegeta, e fortunatamente la nuova uscita non ha deluso.

Il capitolo 74 si apre subito dopo l'ultima scena del capitolo 73, con i Cereleani in fuga dalla capitale a causa dei forti scossoni provocati dal lungo scontro tra Goku e Granolah. Il protagonista è stato sconfitto dal mercenario dopo che questo ha utilizzato il suo vero potere, ma è stato salvato all'ultimo istante da Vegeta, sicuro di poter vincere lo scontro.

Nel capitolo 74 Vegeta continua a provocare Granolah, affermando che fusioni, cloni e altri trucchetti non funzioneranno contro di lui. Granolah risponde che intendeva conservare il 100% del suo potere per sconfiggere Freezer, e che questa è l'unica ragione per cui ha deciso di non combattere immediatamente Goku al massimo delle sue forze. Vegeta prova a spiegare all'avversario che era solo un bambino quando Freezer attaccò Cereal e che i Saiyan non hanno nulla a che vedere con la sua vendetta, ma Granolah non vuole sentire ragioni ed etichetta il principe come un codardo.

Dopo essersi trasformato in Super Saiyan Blue, Vegeta inizia a colpire l'avversario con potenti sfere di energia, che Granolah incassa senza particolari difficoltà. Volendo dimostrare la differenza di forza tra i due il mercenario inizia a giocare con Vegeta, colpendolo ripetutamente con terrificanti attacchi corpo a corpo e riuscendo così a stremarlo. Vegeta prova a sfruttare l'ambiente a suo vantaggio tuffandosi in un fiume e costringendo Granolah a seguirlo, ma il sopravvissuto di Cereal non cade nella trappola, e sfruttando la mira assistita del suo monocolo colpisce Vegeta dalla distanza con un preciso e letale raggio di energia.

Granolah raggiunge un Vegeta ormai stremato, elogiandolo per la sua resistenza e dicendosi sorpreso dalla forza dei Saiyan. Vegeta però sembra avere ancora un asso nella manica, e dopo aver ammesso che al momento la forza e la tecnica di Granolah sono superiori alle sue, intima all'avversario di continuare a combattere, affermando che indipendentemente dal gap di forza sarà lui a trionfare.

Mentre il combattimento continua, Vegeta inizia lentamente a colmare il gap, affermando che la sua forza sta continuando a crescere con il passare dei secondi. Granolah non capisce cosa vogliano dire le parole del Principe dei Saiyan, che oltre a colpire l'avversario inizia anche a farlo innervosire, lanciando sfere di energia verso le rovine della sua vecchia città. Vegeta capisce che Granolah ha acquisito il suo potere solo da pochi giorni, e inizia a sfruttare la sua grande esperienza per far infuriare l'avversario, riuscendo a fargli perdere la calma e a colpirlo più volte.

Il punto di Vegeta è semplice: il potere di Granolah è sicuramente superiore, ma la sua esperienza è praticamente a zero a causa della mancanza di allenamento, ragione per cui un guerriero come lui è in grado di farlo innervosire e trovare punti deboli. Nonostante tutto, Granolah riesce comunque a colpire il Saiyan al ventre, facendogli perdere la trasformazione e sconfiggendolo, almeno apparentemente.

Mentre Goku si sveglia, Vegeta inizia lentamente a far crescere il suo Ki. Il Principe dei Saiyan si dice felice di non avere nessuno da proteggere e di potersi dedicare interamente alla battaglia, e mentre la sua energia cresce, Granolah capisce che sta per succedere qualcosa di strano. Dopo una colossale esplosione d'energia, il Ki di Vegeta cresce fino a raggiungere il livello degli Dei, in una nuova, spaventosa trasformazione in grado di sorprendere persino Goku. Il principe è pronto a mostrare la sua vera forza, una forza acquisita grazie all'allenamento con Beerus e ai suoi sforzi sovrumani, in una battaglia epica che potrebbe davvero rimanere nella storia di Dragon Ball.