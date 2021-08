Dragon Ball Super 74: la nuova, spaventosa tecnica distruttiva di Granolah

Dopo aver chiesto al drago del Pianeta Cereal di diventare il combattente più forte dell'intero Universo, Granolah è divenuto implacabile. Dotato di una rapidità e di una forza fuori dal comune, possiede diverse tecniche che stanno mettendo in difficoltà sia Goku che Vegeta. Nel più recente capitolo di Dragon Ball Super ne ha rivelata un'altra.

Se nello scontro con Goku aveva messo in atto una sorta di "Kage Bunshin no Jutsu", l'iconica tecnica della moltiplicazione di Naruto, durante il combattimento con Vegeta Granolah ha messo in mostra ancora una volta le sue doti da guerriero che predilige la lunga distanza.

Il Cerealiano pare avere ancora diverse abilità nascoste in serbo, l'ultima delle quali gli ha permesso di colpire il suo avversario da una distanza notevole. Quando Vegeta finisce nel mare di Cereal, Granolah posizione le mani come se stesse impugnando un arco. A quel punto, il cacciatore chiede consiglio a Oatmeel sul come prendere la mira e l'assistente gli suggerisce di aspettare che Vegeta esca dall'acqua. Tuttavia, impaziente, Granolah scocca la sua freccia energetica quando il rivale si trova ancora sott'acqua. Nonostante l'impatto venga attutito dall'acqua, Vegeta viene coinvolto in un esplosione che a malapena riesce a bloccare.

La poca esperienza in combattimento di Granolah sta venendo meno e a poco a poco il Cerealiano sta dando dimostrazione della sua incredibile potenza e delle folli tecniche che ha a disposizione nel suo repertorio. Quali altre abilità potrebbe nascondere? Nel frattempo, ecco la folle strategia di Vegeta in Dragon Ball Super. Riviviamo l'arco di Molo in una particolare illustrazione di Dragon Ball Super.