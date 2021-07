Dragon Ball Super 74: pubblicati gli spoiler ufficiali, è Vegeta VS Granolah

Alla fine, come era da pronostico, neanche Goku è riuscito a battere Granolah. Il cereleano presentato da poco in Dragon Ball Super ha dimostrato di avere una forza senza eguali ed è riuscito ad atterrare il saiyan con l'Ultra Istinto in pochissimi secondi. Adesso però è il turno di Vegeta di dimostrare ciò che ha imparato.

Come era stato anticipato da V-Jump, oggi 14 luglio 2021 sono stati divulgati gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 74, dopo la pagina singola mostrata qualche giorno fa. E il titolo del prossimo capitolo non lascia spazio a molti dubbi. Questo mese è il turno di "Vegeta VS Granolah": mentre i sugariani evacuano la città con le loro automobili, Vegeta e Granolah si trovano faccia a faccia. La seconda pagina del capitolo è la stessa anticipata nei primi spoiler di Dragon Ball Super 74, dalla quale nasce un discorso breve dove Vegeta rivela di non essere al servizio di Freezer.

Granolah non è convinto, anche quando Oatmill gli ricorda le parole di Goku. Anche se Vegeta era solo un bambino durante l'invasione di Cereal, il cereleano è deciso più che mai a proseguire col suo piano di vendicarsi di tutti i saiyan. Vegeta allora non si fa più scrupoli, preparandosi a cancellare Granolah dall'esistenza. Inizia così lo scontro tra i due, dove Vegeta si mette subito in mostra.

Il capitolo 74 di Dragon Ball Super arriverà la prossima settimana su MangaPlus.