Dragon Ball Super 74 spoiler: arriva la prima tavola ufficiale con Vegeta e Granolah

Dalla Terra, la battaglia si è spostata su un nuovo pianeta: Cereal. I due protagonisti di Dragon Ball Super, Goku e Vegeta, sono stati assoldati per eliminare il pericoloso Granolah, nemico degli Heeter. Ma a quanto pare l'alieno è molto più forte dei due saiyan, battendo Goku dopo un duro scontro in cui quest'ultimo aveva anche sfruttato l'Ultra Istinto.

La battaglia entra così nella sua seconda fase. Dopo la sconfitta di Goku, adesso è il turno di Vegeta di affrontare Granolah. Come di consueto, è emersa in rete la prima tavola abbozzata preparata da Toyotaro per il capitolo, così da rivelare ufficialmente i primi spoiler di Dragon Ball Super 74. Stavolta c'è soltanto qualche vignetta a disposizione pubblicamente, mentre altre informazioni e immagini arriveranno il 14 luglio 2021.

Nell'immagine in basso vediamo quattro vignette con Vegeta e Granolah, uno contro l'altro. Ecco i testi tradotti presenti:

Vegeta: "Ancora non capisci, vero?"

Vegeta: "Non lavoro più per Freezer."

Vegeta: "Inoltre, Freezer è anche un nostro nemico."

Granolah: "Umpf."

Granolah: "Ahahah!"

Pochi testi dove Vegeta tenta di convincere il cereleano, ma sembra che Granolah non sia convinto di ciò che sta dicendo il principe dei saiyan. Intanto è stata rivelata la copertina ufficiale del volume 16 di Dragon Ball Super con l'inizio di questa saga.