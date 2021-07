Dragon Ball Super 74: quella di Vegeta è solo una provocazione o una vera minaccia?

L'ultima saga di Dragon Ball Super ha presentato il potentissimo Granolah, un cereleano che adesso potrebbe davvero ambire al ruolo di mortale più forte se non addirittura qualcosina in più. Goku è stato messo KO nel primo scontro con l'alieno, voglioso anche di vendicarsi dei saiyan, e ora tocca proprio al principe della razza guerriera.

Gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 74 non lasciano spazio a dubbi, il titolo del capitolo è proprio "Vegeta VS Granolah". Ma prima dell'inizio del duello, i due si lanciano in un paio di dialoghi che danno da riflettere sull'attuale mentalità di Vegeta. Il principe dei saiyan dapprima sembra voler convincere Granolah di non essere al servizio di Freezer e che quindi non sono davvero nemici, ma ottiene una brutta risposta dal cereleano.

A quel punto, visto che il suo avversario è deciso a sterminare i saiyan, Vegeta non si fa scrupoli e afferma che lui farà di tutto per sterminare anche l'ultimo dei cereleani. Una frase molto forte che potrebbe essere una semplice provocazione per far dare il tutto per tutto all'avversario, ma anche una vera minaccia. Dopotutto, Vegeta ha imparato l'Hakai, una tecnica altamente distruttiva che se va a segno lascerà dei danni permanenti al suo avversario.

Vegeta quindi non ha in possesso tecniche che possono mettere KO Granolah senza rischiare di ucciderlo, pertanto le sue intenzioni sullo sterminio dei cereleani potrebbero essere reali. Vedremo una scena del genere in Dragon Ball Super 74?