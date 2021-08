Dragon Ball Super 75, l'asso nella manica di Granolah: l'evoluzione del Cereleano

Il nuovo capitolo di Dragon Ball Super è infine arrivato, una puntata straordinaria che ha puntato i riflettori su un Vegeta più forte che mai grazie alla nuova trasformazione. Ma proprio quando il nostro eroe sembrava poter avere la meglio, qualcosa è andato storto e Granolah è diventato ulteriormente più forte.

Seppur lo scontro non sia ancora del tutto concluso, Vegeta si trova ora in svantaggio contro il Cereleano nonostante l’Ultra Ego si sia dimostrata una carta potente e imprevedibile. La sua tecnica divina, infatti, rafforza lo spirito e le abilità a seconda del danno che subisce, ciò di conseguenza pone un limite alle capacità del Principe che, raggiunta una certa soglia, inizia a sentire il peso dei colpi subiti.

Tenta così di farla finita con una sfera d’energia potentissima ma Granolah, senza perdere la calma e la concentrazione, affronta la minaccia sviluppando l’occhio rosso anche in quello destro, un power-un appreso proprio grazie allo scontro con Vegeta. Non sappiamo quali capacità il Cereleano abbia appreso grazie all’evoluzione delle sue abilità oculari, tuttavia la sfida per i nostri eroi si fa più difficile che mai ora che il guerriero più forte dell’universo sta facendo suo sempre più esperienza.

E voi, invece, cosa ne pensate del nuovo power-up di Granolah, riuscirà Vegeta a spuntarla nonostante i miglioramenti dell’avversario? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.