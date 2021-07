Dragon Ball Super 75, data di uscita e teorie: è ora o mai più per Vegeta

Si è parlato tanto di Vegeta. In Dragon Ball Super, il principe dei saiyan non è mai riuscito a riprendersi il posto di numero uno né a rivaleggiare con Goku per larghissimi tratti del manga e dell'anime. Anche nei momenti in cui si pensava potesse fare qualcosa di più, come nell'arco di Molo dove imparò una tecnica a Yardrat, è finita male.

In questa nuova saga di Dragon Ball Super sembra che sia davvero arrivato il suo momento. Goku è KO, Granolah sembra fortissimo e anche il principe dei saiyan sembrava non avere speranze fino a metà capitolo 74. Le ultime pagine hanno però ribaltato la situazione dimostrando che Vegeta può trasformarsi in una nuova forma, simile all'Ultra Istinto ma con caratteristiche più vicine a quelle di un Dio della Distruzione.

Cosa vedremo in Dragon Ball Super 75? Vegeta dovrà finalmente fare il salto di qualità: Granolah non sembra essere il vero nemico di questa saga e le condizioni non sembrano permettere un rinsavimento del cereleano. Inoltre Vegeta sembra essere in uno stato distruttivo, con una grande voglia di distruggere tutto ciò che ha davanti. D'altronde è proprio questo il dettame della tecnica che ha imparato da Beerus. Lo scontro sembra potersi risolvere soltanto con la morte di uno dei due. L'intero capitolo sarà incentrato sullo scontro e ci possiamo aspettare da Toyotaro tante tavole mute con soltanto colpi su colpi che metteranno in bella vista le nuove abilità di Vegeta. Poi chi vincerà sembra difficile da prevedere.

Dragon Ball Super 75 sarà pubblicato il 18 agosto alle ore 17:00 su MangaPlus in inglese e spagnolo.