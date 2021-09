Dragon Ball Super 75: il più forte dell'universo, il potere innato dei Cerealiani

Tutto sembrava perduto per Granolah, il suo sogno di vendetta nei confronti di Freezer e dei Saiyan, rei di aver estirpato la sua razza, era andato letteralmente in fumo. Questo sentimento, però, ha portato il sangue del cacciatore di taglie a ribollire, consentendogli di sbloccare un potere innato nell’ultimo capitolo di Dragon Ball Super.

Con Vegeta in pieno possesso dell’Ultra Ego, la nuova spaventosa trasformazione che sembra poter superare persino l’Utra Istinto di Goku, Granolah sembrava vicino alla sconfitta. Tuttavia, le parole del principe del Saiyan gli sono state di grande aiuto. Esattamente come lui, anche il Cerealiano è riuscito a potenziarsi nel corso del combattimento.

Se in Vegeta si risveglia l’Ultra Ego, lo scontro porta Granolah a risvegliare un secondo occhio “rosso” dei Cerealiani. Con questa rinnovata abilità oculare, le doti da cecchino del cacciatore di taglie raddoppiano, così come la potenza dei suoi colpi.

Al momento, non è ancora chiaro se questa nuova forma di Granolah abbia un nome ufficiale, ma ci indica chiaramente il motivo per cui i Cerealiani sono stati portati all’estinzione. Esattamente come tra i Saiyan vi era la leggenda del Super Saiyan, probabilmente tra i Cerealiani si era sparsa la voce di questo secondo occhio speciale. Queste voci potrebbero poi essere giunte all’orecchio di Freezer, che avrebbe costretto il popolo guerriero a eliminare i Cerealiani cosicché essi non potessero mettere in pericolo il suo regno del terrore.

Cosa ne pensate, vi pare una teoria plausibile? Vi lasciamo all'anteprima di Dragon Ball Super 76 pubblicata da Shonen Jump e una spettacolare fanart di Gogeta in Ultra Istinto e Ultra Ego.