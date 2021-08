Dragon Ball Super 75 su MangaPlus, è Vegeta contro Granolah: azione e potenze crescenti

Vegeta ha ereditato il potere di Beerus, quello di un Dio della Distruzione. I suoi insegnamenti negli scorsi capitoli hanno reso il saiyan in grado di trascendere il proprio potere e trasformarsi ancora, raggiungendo una forma mai vista prima d'ora in Dragon Ball Super. E tutto questo basta per permettere il secondo round dello scontro.

Dragon Ball Super 75 è arrivato su MangaPlus in inglese e spagnolo, lanciando così la seconda parte della battaglia tra Vegeta e Granolah. Il cereleano è ovviamente allibito per la forma raggiunta dal saiyan, il quale si vanta del proprio spirito guerriero mentre colpisce l'avversario con vari colpi. C'è tanta azione in questa fase del capitolo, con Vegeta che sembra resistere a ogni attacco di Granolah, sempre più in difficoltà.

Neanche le barriere funzionano, dato che una di queste viene sfondata da un attacco di Vegeta. Quest'ultimo spiega anche l'essenza della sua trasformazione, diversa dall'Ultra Istinto di Goku, denominandola Ultra Ego. Granolah però non si dà per vinto e anzi, sembra voler migliorare ancora di più come fanno i saiyan. Dopo aver ascoltato la verità di Vegeta, che gli racconta di come il suo pianeta sia stato distrutto da Freezer, Granolah rimuove la bandana con Oatmeel e inizia a usare il suo vero potere.

Vegeta si prepara a lanciare una gigantesca sfera energetica che distruggerà il pianeta, ma Granolah risponde risvegliando l'occhio rosso anche nell'occhio sinistro. Grazie a questo potenziamento, riesce a penetrare l'attacco di Vegeta, sconfiggendolo. In lontananza gli Heeter osservano la situazione mentre si dirigono al nascondiglio della prima sfera del drago. I veri nemici di Dragon Ball Super stanno facendo la loro mossa?