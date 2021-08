Dragon Ball Super 75 nuovi spoiler del finale di capitolo: sorpresa amara?

Dopo un mese d'attesa è tornata la settimana di Dragon Ball Super, quella in cui uscirà il nuovo capitolo del manga direttamente su Manga Plus. Già i primi spoiler sono apparsi in rete promettendo una battaglia, quella tra Vegeta e Granolah, più epica che mai. Ma qual è sarà l'esito dello scontro?

Dai primi leak del capitolo 75 di Dragon Ball Super è emerso il nome della nuova tecnica di Vegeta che, al contrario di quella di Goku, sembra funzionare tramite consapevolezza con il corpo che si muove non in maniera automatica. Gli spoiler trapelati finora hanno mostrato una battaglia entusiasmante fatta di grandi coreografie e di un Principe dei Saiyan mai stato così agguerrito contro il suo avversario.

Tuttavia, l'esito della battaglia sembra non favorire ancora una volta il saiyan che, come rivela un nuovo leak apparso in rete, sembra uscire sconfitto dallo scontro. Vegeta decide infatti di usare l'hakai per distruggere il pianeta e far fuori definitivamente Granolah ma quest'ultimo, improvvisamente, ribalta la situazione risvegliando i suoi pieni poteri e mettendo all'angolo il suo nemico. Nella tavola in calce alla notizia, infatti, vediamo Granolah dirigersi contro il Principe ferito e a terra.

Che il nostro eroe sia destinato ad un'ulteriore sconfitta? Non ci resta dunque che attendere l'uscita del nuovo capitolo di Dragon Ball Super per ulteriori dettagli, fino ad allora diteci cosa ne pensate di questo leak, come al solito, con un commento qua sotto.