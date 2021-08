Dragon Ball Super 75 spoiler: nuove pagine leakate, la forza distruttiva di Vegeta

Lo scontro con Molo aveva causato nuova sfiducia nei fan verso Toriyama e Toyotaro che avevano reso ancora una volta Vegeta incapace di vincere uno scontro quando contava. Dragon Ball Super ha proposto spesso queste situazioni, ma nell'arco narrativo del sopravvissuto di Cereal le cose non sembrano andare allo stesso modo.

Grazie ai consigli del Dio della Distruzione Beerus, Vegeta ha usato un proprio Ultra Istinto, trasformandosi in un modo mai visto prima d'ora nel manga di Dragon Ball Super. Il principe dei saiyan ha sostituito Goku nello scontro e ha quindi affrontato Granolah nelle prime pagine di Dragon Ball Super 75. Finora lo scontro sta andando bene, e ciò è affermato anche dai nuovi spoiler di Dragon Ball Super 75, da poco leakati in rete.

Nelle pagine che vediamo in basso continua lo scontro tra Vegeta e Granolah. Tante vignette d'azione disegnate da Toyotaro e in tutte il principe dei saiyan sembra avere la meglio. Ogni attacco, ogni proiezione, ogni gesto va a segno, testimoniando la forza rinnovata dell'altro protagonista di Dragon Ball Super. Nell'ultima pagina leakata si vede addirittura Granolah usare una barriera, ma neanche questa è sufficiente, beccandosi un calcio di Vegeta in piena faccia.

È giunto il momento della vittoria per Vegeta?