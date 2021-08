Dragon Ball Super 75, spoiler ufficiali: la potenza distruttiva di un saiyan

E alla fine anche Vegeta ha raggiunto il suo Ultra Istinto. Nel capitolo 74 di Dragon Ball Super è stata introdotta una nuova trasformazione divina, quella adoperata dal principe dei saiyan che sembra molto più affine a quella di Beerus che a quella angelica di Whis e sfruttata da Goku. Un momento che tutti i fan di Vegeta attendevano da tanto.

Ora però resta da capire come si comporterà in Dragon Ball Super 75. La trasformazione è sicuramente incompleta e avrà molto margine di affinamento, eppure c'è tanto interesse sul vedere come andrà. Il capitolo ufficiale sarà pubblicato su MangaPlus e V-Jump non prima di una settimana, ma la casa editrice ufficiale giapponese non manca di condividere le prime pagine del capitolo. Pertanto in basso si possono vedere i primi spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 75.

Il titolo è "Il potere di un Dio della Distruzione" e si parte subito con Granolah attonito e che dice "Il potere non ha un livello massimo? Cosa significa tutto questo?", cosa che fa sorridere Vegeta. Nelle sei pagine successive c'è un grande scambio di colpi tra il saiyan e il cereleano, con Vegeta che sembra avere per la maggior parte del tempo la meglio.

La settima e ultima pagina delle bozze ufficiali di Dragon Ball Super 75 si conclude però con Granolah che assesta un buon colpo allo stomaco del saiyan che tuttavia non arretra, anzi proferisce le seguenti parole: "io ho uno spirito combattivo e più questo brucia più io divento forte!". Vegeta ora non ha più limiti?