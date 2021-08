Dragon Ball Super 75: Ultra Ego? No, in spagnolo la traduzione ha suscitato ilarità

La trasformazione di Vegeta ha mandato in visibilio tutti i fan del principe dei saiyan, che non vedevano l'ora di assistere al vero scontro tra lui e Granolah. Pagina dopo pagina, in Dragon Ball Super 75 Vegeta ha mostrato la sua forza ma ha anche rivelato il nome della sua trasformazione: l'Ultra Ego.

Il capitolo ufficiale inglese ha tradotto così il Wagamama no Gokui giapponese, in una versione che sembra rispecchiare le caratteristiche originali della trasformazione di Vegeta. Il potere divino si è così messo in mostra per i lettori anglofoni, ma per quelli spagnoli le cose sono andate un po' diversamente.

Su MangaPlus infatti ricordiamo che sono disponibili varie lingue per Dragon Ball Super. Lo spagnolo è una di queste, e qual è stato il nome ufficiale dell'Ultra Ego? Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, la versione spagnola ha un nome completamente diverso che ha anche suscitato un po' di ilarità nei fan in rete.

Come è possibile vedere nel tweet in calce con le immagini delle due versioni a confronto, in spagnolo la trasformazione di Vegeta si chiama Mega Istinto. Un nome che cozza esageratamente con la spiegazione di Vegeta ma anche con la nota di traduzione spagnola, che spiega per filo e per segno le caratteristiche del Wagamama no Gokui e del Migatte no Gokui. Cosa ne pensate di questa scelta di traduzione?