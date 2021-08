Dragon Ball Super 75: Vegeta Vs. Granolah, è scontro totale

Le pagine finali di Dragon Ball Super capitolo 74 hanno lasciato il fandom con il fiato sospeso. Quando sembrava che anche Vegeta stesse per soccombere sotto i colpi del potente Granolah, il Principe dei Saiyan si è trasformato. Cosa succederà d'ora in avanti? Sarà scontro totale? Ecco le ipotesi sul prossimo capitolo del manga.

Come evidenziato dagli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 75, con Vegeta che ha sbloccato una nuova forma, di cui ancora non sappiamo nulla se non che è strettamente collegata all'Hakai e agli dei della distruzione, lo scontro con Granolah sarà certo. D'altronde, il principe intende ristabilire la sua superiorità, sia nei confronti di Granolah, presunto guerriero più forte dell'Universo, sia nei confronti di Goku, suo eterno rivale che lo ha battuto diverse volte.

La battaglia, però, non sarà certamente facile per il Saiyan. Ricordiamo che Granolah non ha ancora mostrato le sue reali capacità e che, a un certo punto, potrebbe mostrare una nuova, devastante tecnica finale. Ed è proprio così che pare che andrà la storia, visti gli ultimi spoiler che hanno mandato Vegeta nei trend.

Toyotaro e Toriyama potrebbero prendere però un'altra strada. Il combattimento potrebbe finire anzitempo, con l'entrata in scena del vero antagonista di questa saga. Sfruttando le Sfere del Pianeta Cereal, gli Heeters potrebbero intromettersi e dare vita a una momentanea alleanza tra Vegeta e Granolah. Vi ricordiamo che il capitolo 75 debutterà su MangaPlus domani 18 agosto alle ore 17:00. Vi lasciamo, infine, ai primi dettagli sul nuovo potere di Vegeta in Dragon Ball Super.