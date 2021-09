Dragon Ball Super 76, l'anteprima di Shonen Jump: Goku e Vegeta daranno il massimo?

L'arrivo sul pianeta Cereal per Goku e Vegeta è stato parecchio turbolento. La missione posta dagli Heeter ha messo in difficoltà i due protagonisti di Dragon Ball Super che se la sono dovuta vedere con un Granolah estremamente potente e tante frecce al proprio arco. Prima Goku poi Vegeta, entrambi si sono messi in gioco e hanno perso.

L'Ultra Istinto di Goku non è bastato così come il nuovo Ultra Ego di Vegeta. Quest'ultimo sembrava riuscito a mettere in difficoltà il nemico, ma alla fine Granolah si è evoluto sconfiggendo il saiyan. Ci siamo già chiesti cosa succederà in Dragon Ball Super 76, capitolo che uscirà tra due settimane in Giappone e su MangaPlus. Ma la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha inserito tra le sue pagine una breve anteprima per sponsorizzare la sorella V-Jump.

L'anteprima di Dragon Ball Super 76 su Weekly Shonen Jump recita la seguente didascalia: "Stanno tutti dando del loro meglio nello scontro con Granolah! Cosa succederà a Goku e Vegeta?!". La frase sembra quasi voler annunciare qualcosa di nefasto per i due saiyan che, da soli su un pianeta sperduto, non hanno molte possibilità di essere supportati e pertanto devono cavarsela da soli. Secondo voi cosa accadrà in Dragon Ball Super 76 dopo questa preview?