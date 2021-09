Dragon Ball Super 76, arrivano i primi spoiler! Divulgata la prima immagine ufficiale

Con gli ultimi capitoli di Dragon Ball Super, Granolah ha dimostrato di essere il più forte dell'universo. Il cereleano ha ottenuto una potenza tale da poter affrontare Goku e Vegeta al massimo della loro forza e, in più, di trovare la spinta necessaria per evolvere ulteriormente le proprie capacità, ribaltando la situazione in modo imprevisto.

L'Ultra Istinto di Goku e l'Ultra Ego di Vegeta non sono stati abbastanza. Tuttavia, la battaglia non è finita. Mentre gli Heeter stanno facendo la loro mossa nell'ombra, i due saiyan devono riprendersi se non vogliono morire per mano di Granolah. La loro forza però sta svanendo e il gap diventa sempre più grosso con il loro nuovo formidabile nemico.

Il 14 settembre 2021 usciranno gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 76, ma la redazione di V-Jump ha deciso di anticipare i tempi con una piccolissima vignetta che tiene alta l'attenzione. Probabilmente tratta dalle prime pagine, in basso possiamo vedere l'immagine di Vegeta insanguinato e ferito, a terra, mentre proferisce le seguenti parole: "Sarò soltanto io... a decidere il mio destino!"

Quindi Vegeta è il protagonista del primo spoiler di Dragon Ball Super 76, sarà anche al centro del prossimo capitolo o dovrà di nuovo lasciare il posto a Goku?