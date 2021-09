Dragon Ball Super 76 e quel cliffhanger con Bardack: cos'ha fatto il saiyan?

La saga del sopravvissuto cereleano già aveva fatto capire di voler partire nel segno dei saiyan. L'allenamento di Vegeta con Beerus aveva fatto sorgere alcune domande sulla razza saiyan, sulle loro origini e sulla verità del loro potere. Adesso in Dragon Ball Super siamo alla scoperta di un nuovo lato di questa stirpe ormai quasi scomparsa.

Granolah è desideroso di vendicarsi dei saiyan per la distruzione del pianeta Cereal e così ha iniziato un lungo combattimento con Goku e Vegeta. Il cereleano si è dimostrato superiore nei vari capitoli di Dragon Ball Super, sconfiggendo sia Goku Ultra Istinto che Vegeta Ultra Ego. I due sembravano avere ben poche armi per contrattaccare e il finale di Dragon Ball Super 76 faceva presagire un risultato triste per i protagonisti. Monaito ha tuttavia bloccato lo scontro: il namekkiano presente su Cereal, dopo aver visto Goku e aver notato la sua somiglianza con il genitore, ha avvisato Granolah che un saiyan di nome Bardack li salvò.

Bardack fu anche colui che fece scuotere la chiesa in cui si trovavano Granolah e sua madre, riconoscibile anche in forma di Oozaru grazie alla cicatrice sul viso. La presenza in questa saga del saiyan ormai morto era già confermata proprio dal primo flashback e ora ne sapremo di più sull'attacco al pianeta avvenuto decenni prima. È possibile che Bardack si sia impietosito alla vista di madre e figlio inermi e abbia così distrutto parte dell'edificio dando l'idea di aver terminato il proprio lavoro, lasciando invece una via di fuga per i due.

Sarà abbastanza tutto ciò per convincere Granolah a fermarsi?