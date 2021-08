Dragon Ball Super 76, data di uscita e teorie: Goku e Vegeta moriranno?

La situazione per i saiyan è molto grave. Una volta atterrati sul pianeta Cereal hanno dovuto affrontare Granolah, il sopravvissuto alla strage saiyan di qualche decade prima. Quest'ultimo ha espresso un desiderio importante al drago delle Sfere del pianeta Cereal, diventando così il più forte mortale di Dragon Ball Super al momento.

La differenza di forza si è vista immediatamente: in versione Super Saiyan Blue, Goku e Vegeta non hanno avuto minimamente speranze contro la forza di Granolah. Il primo inoltre ha perso anche in forma Ultra Istinto, nonostante l'allenamento con Whis, mentre il secondo ha tirato fuori l'Ultra Ego. La battaglia tra Vegeta e Granolah si è però evoluta in modo imprevisto, con un potenziamento per il cereleano che ha poi sconfitto il saiyan. E intanto gli Heeter si muovono.

Cosa succederà in Dragon Ball Super 76? Granolah sembra intenzionato a vendicarsi comunque, abbandonando addirittura Oatmeel. Al momento non c'è nessuno che possa fermarlo, se non Goku in versione Ultra Istinto. L'unica chance che hanno i due protagonisti di Dragon Ball Super è di combattere insieme con le loro forme più potenti e cercare di trovare un modo per affrontare Granolah.

Altrimenti sarà inevitabile: mentre gli Heeter continueranno a cercare le Sfere del Drago, Granolah ucciderà Goku e Vegeta. I due riusciranno a salvarsi anche stavolta? Dragon Ball Super 76 esordirà su MangaPlus il 18 settembre alle ore 17.