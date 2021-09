Dragon Ball Super 76: la difesa perfetta di Goku, parte il contrattacco?

Al cospetto del combattente più forte dell'universo, Goku e Vegeta stanno facendo del loro meglio per non cedere il passo di un solo millimetro. Mentre il Principe dei Saiyan decide di giocarsi il tutto per tutto, in Dragon ball Super capitolo 76 il protagonista si esibisce nella sua difesa quasi perfetta.

Deciso a vendicarsi della razza Saiyan e dell'intero esercito di Freezer, Granolah non ascolta ragioni. L'unica soluzione per fermare la sua furia vendicativa è sconfiggerlo nel suo stesso gioco. Goku e Vegeta, però, questa volta non sembrano essere all'altezza dell'avversario.

Come deciso da Principe dei Saiyan, questa volta i due Guerrieri Z non combatteranno assieme, ma separatamente. Con Goku che per primo getta al vento la sua opportunità, Vegeta sfrutta il suo turno dando il meglio di se stesso. Anche l'Ultra Ego, però, non basta per opporsi a Granolah.

Vedendo il suo amico in difficoltà, quasi sul punto di essere ucciso, Goku infrange il patto e parte all'attacco dell'ultimo Cerealiano. Vegeta, però, proprio non ne vuole sapere di combattere in coppia; questa è la sua battaglia. Quando però viene allontanato con la forza dal teatro di battaglia, Goku può mettere in mostra la sua difesa perfetta.

Come abbiamo imparato da questi ultimi due capitoli, Granolah è in grado di sfruttare la tecnica oculare della sua razza per individuare e colpire i punti vitali degli avversari. Con l'Ultra Istinto, però, Goku riesce a schivare al millimetro gli attacchi del rivale. Ancora una volta, viene messo in chiaro come l'Ultra Istinto sia una tecnica orientata prettamente sulla difesa. A definitiva riprova di ciò, lo stesso Granolah nota che, pur evitando i suoi colpi mortali, Goku non riesce a contrattaccare in alcun modo.

Sarà dunque l'Ultra Ego a mettere fine allo scontro? Per il momento, in Dragon Ball Super 76 solamente l'intervento di Monaito frena Granolah. Ultra Ego Vs. Ultra Istinto, vi lasciamo a questo fantastico video fanmade di Dragon Ball Super.