Dragon Ball Super 76: esiste un limite alla furia di Granolah? La risposta in un flashback

Il capitolo 76 di Dragon Ball Super ha mostrato il prosieguo dello scontro tra Goku, Vegeta e Granolah, una battaglia all'ultimo sangue con il sopravvissuto di Cereal pronto a sacrificare qualsiasi cosa pur di soddisfare la sua sete di vendetta. Ma esiste una linea che anche il mercenario non può oltrepassare? La risposta è proprio nell'ultimo capitolo.

Dopo essere riuscito ad avere la meglio su Vegeta, Granolah si prepara ad uccidere il Saiyan, ma un'intervento all'ultimo secondo di Goku non gli permette di eliminare il suo primo obiettivo. Recuperate le forze, Vegeta utilizza l'Ultra Ego e con una serie di devastanti colpi riesce a spostare la battaglia in mezzo alla città occupata dai sugariani, un terreno di scontro sfavorevole a Granolah.

Nonostante non voglia combattere in mezzo ai civili, il sopravvissuto decide comunque di adattarsi per non perdere il vantaggio su Vegeta, e colpisce il principe dei Saiyan con una raffica di sfere di energia. Poco dopo, però, Granolah si accorge della distruzione che i due stanno provocando, e la visione di una famiglia disperata gli ricorda il giorno in cui le truppe di Freezer eliminarono la sua razza.

Nel flashback, Granolah ricorda la propria madre, una donna molto giovane uccisa proprio nel giorno del massacro. Il sopravvissuto ricorda di essere riuscito a fuggire grazie all'aiuto di altri cereleani, e immediatamente si pente delle sue azioni. Granolah ha quindi capito di essere diventato proprio ciò che odiava, e chissà che questa scena non porti a un'apertura da parte del cereleano, che nei prossimi capitoli potrebbe persino essere disposto a cercare una soluzione che non preveda la morte dei due Saiyan. Il finale del capitolo, del resto, apre a un possibile dialogo tra le due parti, e il prossimo 20 ottobre finalmente riceveremo una risposta.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo la Saga di Granolah? Ditecelo nei commenti!