Dragon Ball Super 76: Goku conoscerà finalmente suo padre?

Bardack è stato un guerriero di basso livello che, come sappiamo, ha affrontato una brutta fine, così come il resto della razza saiyan. Il lancio della navicella con Goku verso la Terra e la successiva distruzione del pianeta Vegeta da parte di Freezer non ha permesso al protagonista di Dragon Ball di conoscere i suoi genitori.

Con lo speciale Le Origini del Mito ideato da Toei Animation, Akira Toriyama decise di introdurre Bardack anche nel manga, anche se solo per pochissime vignette. Con la nuova saga di Dragon Ball Super però l'amato saiyan è tornato. L'abbiamo visto brevemente durante l'assalto al pianeta Cereal, riconoscibilissimo anche in versione scimmione grazie alla vistosa cicatrice sulla guancia.

Ciò ha scatenato in Granolah la voglia di vendetta verso i saiyan, ma il cliffhanger di Dragon Ball Super 76 potrebbe raccontare un'altra realtà. Monaito ha infatti anticipato che il saiyan che li ha salvati si chiama Bardack e il namekkiano ha già osservato per bene Goku, riconoscendo i tratti proprio di quel saiyan.

Goku in pratica non ha mai parlato del padre con qualcuno, né l'ha mai conosciuto. L'incontro con Monaito e la successiva discussione che ne potrebbe nascere consentirà al protagonista di Dragon Ball Super di conoscere meglio le proprie origini e in un certo qual senso di incontrare Bardack, ovviamente non fisicamente.