Dragon Ball Super 76 è su MangaPlus: Granolah è il più forte, ma c'è una piega inaspettata

Con le recenti battaglie, Goku è migliorato molto e grazie a Whis vuole provare a toccare vette più alte. Nella sua scia, Vegeta non si arrende e si dedica a un allenamento con Beerus. Entrambi diventano più forti in pochi mesi, ma nella recente saga di Dragon Ball Super hanno incontrato un muro all'apparenza invalicabile.

Granolah il cereleano ha espresso il desiderio di diventare il più forte della galassia. Così, colpo dopo colpo è riuscito non solo a mettere al tappeto Goku con l'Ultra Istinto completo ma anche Vegeta che ha sbloccato l'Ultra Ego. Come continuerà la storia? Lo spiega il capitolo 76 di Dragon Ball Super da ora disponibile su MangaPlus.

Nel "Il destino dei saiyan", Vegeta continua a subire attacchi da Granolah, fino a tornare in forma normale. Soltanto l'intervento di Goku sembra salvare il principe da un amaro destino. Vegeta però non apprezza l'intervento e colpisce il rivale. Il cereleano torna e Goku salva ancora Vegeta scagliandolo lontano, iniziando così un nuovo scontro con Granolah. I due continuano a combattere, con Goku che sembra aver trovato un rimedio agli attacchi mirati del suo nemico e rispondendo anche con colpi efficaci.

Vegeta si riprende e li osserva, tornando poi nei paraggi. Tra lui e Goku c'è una conversazione, dove il principe gli chiede di non intromettersi. Il protagonista di Dragon Ball Super lo lascia fare e così ancora una volta è Vegeta VS Granolah. La battaglia si protrae per diverse pagine ma di nuovo il cereleano dimostra di essere nettamente superiore. Dopo un breve flashback sul suo passato e sul momento dell'attacco dei saiyan al pianeta Cereal, Granolah sembra deciso a farla finita.

Goku stavolta sembra non poter fare niente, ma la navicella di Oatmill arriva nei paraggi e lascia scendere Monaito, il namekkiano che si è preso cura di Granolah. Il suo intervento sembra fermare il suo figlioccio che deve ascoltare un'amara verità: se sono vivi è grazie a un saiyan di nome Bardak. Cosa cambierà queta rivelazione?