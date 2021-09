Dragon Ball Super 76, primi spoiler da brividi: Goku ci prova, ma è la battaglia di Vegeta

Poche ore fa sono usciti i primi spoiler di Dragon Ball Super 76, e ora, grazie alle prime traduzioni, sappiamo finalmente cosa succederà nel nuovo episodio in uscita il 20 settembre. Dall'intervento di Goku alla richiesta di Vegeta, andiamo a scoprire come continuerà la battaglia contro il sopravvissuto Granolah.

Secondo quanto rivelato dai primi spoiler, il manga riprenderà con Vegeta a terra, salvo per miracolo dai devastanti colpi del Cereleano. Nel capitolo 75 di Dragon Ball Super il principe dei saiyan era riuscito ad avere la meglio grazie all'Ultra Ego, ma il contraccolpo della trasformazione unito al nuovo risveglio del potere di Granolah hanno reso le cose molto più complesse del previsto.

Vegeta prova a rispondere ai colpi del nemico, ma grazie al suo talento da cecchino e al potere dei suoi occhi rossi, Granolah riesce a sparare a ripetizione sfere di energia rapide e letali, che feriscono ulteriormente il saiyan. Dopo aver subito l'ennesima raffica di colpi Vegeta finisce a terra, e il suo avversario lo provoca facendosi beffe della sua trasformazione, affermando che "il destino ha deciso che i saiyan devono essere eliminati".

Sempre a terra, Vegeta riesce ad aggrapparsi ad una gamba dell'avversario, dicendogli che "è lui stesso a decidere il suo destino" e facendogli capire che non si arrenderà. Mentre Granolah si prepara a sferrare il colpo di grazia interviene Goku, che in forma Super Saiyan Blue sferra un potente destro al volto dell'avversario, scaraventandolo via.

A questo punto il colpo di scena: dopo essersi rialzato da terra, Vegeta chiede a Goku di lasciarlo combattere da solo, arrivando persino a dire "per favore". Una prima volta per il principe dei saiyan, che chiarisce quanto sia importante per lui vincere questo scontro senza aiuti. Goku, sorpreso, accetta e rimane in disparte, ma prima che Vegeta si allontani gli chiede di non morire.

Dopo gli eventi del capitolo 75 di Dragon Ball Super, molti fan hanno accusato Toriyama di riservare un trattamento ingiusto a Vegeta, che dall'inizio di Dragon Ball Z non è mai riuscito a sconfiggere un villain principale. Questa volta però la situazione potrebbe essere diversa, anche se prima di dire l'ultima parola bisognerà aspettare il capitolo 76.