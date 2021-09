Dragon Ball Super 76: un salvataggio inaspettato ferisce l'orgoglio Saiyan

Negli ultimi capitoli di Dragon Ball Super Toriyama e Toyotaro hanno messo in scena uno dei combattimenti più violenti e frenetici dell'intera serie. Lo scontro con Granolah prosegue con colpi e strategie che sembrano porre in netto vantaggio il ceruleano sui Saiyan, soprattutto su Vegeta, stremato a terra ma guidato dal suo orgoglio.

Le prime tavole del capitolo 76, intitolato "Il Destino dei Saiyan", mostrano sin da subito un Principe malridotto, con ferite e lividi ovunque. Mandato facilmente al tappetto dopo l'ennesimo attacco subito, Granolah è ormai pronto a consumare la propria vendetta nei confronti del Saiyan, i guerrieri e razziatori che diversi anni prima hanno sterminato la sua razza proprio su quel pianeta.

Vegeta chiude gli occhi davanti a quello che si preannuncia essere il colpo finale, ma per sua fortuna Goku, tornato cosciente dopo uno dei primi attacchi subiti da Granolah, si materializza sulla scena, colpendo a sua volta il ceruleano e allontanandolo dal suo compagno.

Se il protagonista non fosse arrivato in tempo probabilmente Vegeta sarebbe stato ucciso, tuttavia il principe reagisce in maniera piuttosto inaspettata, colpendo il suo storico rivale e tornando momentaneamente il freddo Saiyan divertito dal sangue e dai combattimenti, lasciando emergere nuovamente l'ego smisurato che dà nome alla sua nuova trasformazione, e decidendo di affrontare Granolah da solo.

Pochi istanti dopo Vegeta si sta ancora riprendendo ma il ceruleano è già tornato all'attacco, e Goku interviene una seconda volta causando un potente spostamento di vento, e riuscendo così a far colpire solo superficialmente l'amico.

Nelle tavole finali inoltre, sia grazie alla spallata di Goku a Granolah, ma soprattutto all'arrivo sul campo di battaglia di Monaito, il combattimento si interrompe proprio mentre Vegeta sembra aver accettato la sconfitta, e la morte per mano di Granolah, che stava concentrando tutta la sua potenza in un unica sfera d'energia. Cosa ne pensate delle azioni di Vegeta, e dei mancati ringraziamenti a Goku? Credete che l'Ultra Ego possa aver fatto tornare il suo lato da perfetto Saiyan? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo che di recente sono emersi dettagli sul legame tra Granolah e Monaito, e vi lasciamo scoprire perché Vegeta è così amato dalla community.