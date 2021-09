Dragon Ball Super 76, spoiler completi: una verità scioccante?

Lo scontro con Granolah sta durando molto in Dragon Ball Super. I due saiyan, accompagnati sul pianeta Cereal dagli Heeter, stanno trovando più difficoltà del previsto. Non sono bastati né l'Ultra Istinto di Goku né l'Ultra Ego di Vegeta per abbattere il nemico; al contrario, Granolah si sta potenziando man mano che la battaglia va avanti.

Ci saranno contenuti importanti in Dragon Ball Super 76, solo parzialmente anticipati dalla rivista V-Jump. Abbiamo visto Vegeta continuare ad affrontare Granolah nelle prime pagine divulgate del nuovo capitolo, ma il principe dei saiyan stava subendo sempre di più. L'intervento di Goku è stato provvidenziale. Da questo punto in poi, i nuovi spoiler completi di Dragon Ball Super 76 rivelano il resto del racconto.

Goku ha salvato Vegeta, respingendo lontano Granolah con un pugno. Goku dice che si occuperà lui del nemico, ma Vegeta rifiuta e anzi colpisce l'amico spingendolo nei pressi di una cascata. I due si avvicinano di nuovo e il principe colpisce Goku al viso, dicendogli di non interferire. Granolah ritorna e cerca di colpire Vegeta, ma Goku riesce a salvarlo ancora una volta in tempo, facendolo volare via.

Goku in Super Saiyan Blue affronta Granolah che appare subito più forte. Quest'ultimo cerca di colpire il saiyan alle spalle e lo colpisce, ma Goku stava fingendo. Appena il cereleano fa per andarsene, Goku gli scaglia un colpo di ki alle spalle. Granolah si arrabbia e prova a colpire Goku all'addome come aveva fatto prima, ma il saiyan riesce a usare lo stesso trucchetto e a rinforzare l'addome per fermare il colpo; dopodiché colpisce Granolah allo stomaco.

Vegeta si risveglia e vede i due combattere. Arriva in zona e dice a Goku di lasciarlo combattere da solo, riprendendo la pagina vista negli spoiler. Goku gli dirà così di non morire. Vegeta usa di nuovo l'Ultra Ego, Granolah è sorpreso. La battaglia si sposta verso la città dei sugariani, con Granolah che chiede di andare altrove, ma il saiyan rifiuta. Continua lo scontro, con Granolah che mette KO Vegeta, bloccandogli le braccia e colpendolo con dei colpi di Ki.

Granolah è esausto e si siede, quando il muro di una casa crolla rivelando due sugariani spaventati. Questo scatena un flashback di Granolah che ricorda il momento dell'attacco dei saiyan, quando si rifugiò in una chiesa e trovò lì sua mamma. Si abbracciano lì quando un rumore li scuote entrambi. Nel presente, Vegeta si arrabbia e si rialza, ma viene respinto via dalla città, con Granolah che si prepara per un nuovo attacco a distanza. Goku li raggiunge, ma anche lui è esausto.

All'improvviso appare Monaito in una navicella, con il namekkiano che ferma Granolah. Nello stesso istante, Goku attacca Granolah e blocca l'attacco, mentre Monaito scende dalla navicella guidata da Oatmill. Le ultime parole del capitolo di Dragon Ball Super 76 sono di Monaito, che rivela una realtà dura da accettare: "40 anni fa colui che ci salvò era un saiyan di nome Bardack". Cosa causerà questa rivelazione nel cereleano?