Dragon Ball Super 76 spoiler: le prime pagine ufficiali col destino dei due saiyan

A ogni capitolo recente di Dragon Ball Super, Granolah dimostra di essere il più forte dell'universo. Il potere del cereleano era già stato accresciuto a dismisura dal drago delle due sfere del pianeta Cereal, ma la lotta con Vegeta lo ha spinto ulteriormente verso il miglioramento e l'evoluzione delle proprie capacità, diventando invincibile.

Ciò ha portato alla sconfitta di Vegeta che, nonostante l'Ultra Ego, non è riuscito a occuparsi definitivamente del nemico. Manca poco al prossimo capitolo del manga, appena una settimana per l'esordio su MangaPlus, tuttavia la redazione di V-Jump ha deciso di pubblicare gli spoiler ufficiali di Dragon Ball Super 76 condividendo le bozze disegnate da Toyotaro per le prime pagine.

Il capitolo si intitola "Il destino dei saiyan". Vegeta è ancora in stadio Ultra Ego, eppure sembra non avere minimamente chance contro Granolah. Il cereleano colpisce ripetutamente il suo nemico, con il principe dei saiyan che perde la trasformazione e torna al suo stato normale. Nonostante non si voglia arrendere, il gap di forza è troppo grande per essere colmato e Granolah continua a colpirlo. È fondamentale l'intervento di Goku in Super Saiyan Blue per bloccare almeno temporaneamente il nemico.

Le prime pagine di Dragon Ball Super 76 si concludono proprio con questo mini cliffhanger che ha visto il ritorno di Goku. Qualche ora dopo però è stata condivisa un'altra pagina, dove Goku e Vegeta sono lontani dal nemico e il protagonista chiede a Vegeta di non morire, dato che quest'ultimo vuole combattere Granolah da solo. Cosa succederà nel resto del capitolo?