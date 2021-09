Dragon Ball Super 76: l'Ultra Ego, un potere che va oltre la compresione di Vegeta

Al momento, l'Ultra Ego di Dragon Ball Super è ancora un potere che va fuori da ogni comprensione, persino quella dello stesso Vegeta. Esattamente come Goku ha fatto per l'Ultra Istinto, il Principe dei Saiyan ha necessità di perfezionare questo status. In quanto suo esclusivo utilizzatore, però, non ha una guida in questo.

Negli ultimi due capitoli del manga, Vegeta ha dato uno scossone all'arco narrativo di Granolah esibendo una nuova, spaventosa trasformazione, l'Ultra Ego. Essa, l'esatto opposto dell'Ultra Istinto di Goku, è però ancora avvolta da una nube di mistero. È davvero un "potere senza limiti"? Al momento, nemmeno Vegeta sa se questa affermazione sia vera o meno.

Grazie ai lunghi addestramenti sul Pianeta Yardrat e su quello di Beerus, in cui ha appreso le basi dell'Hakai divenendo un discepolo del Dio della Distruzione, il principe ha padroneggiato una nuova forma che gli ha conferito dei poteri impressionanti. Allo stesso tempo, però, la sua aggressività è tornata a quella di un tempo, così come la capacità di commettere errori facili.

Con la lotta di Granolah che prende una via totalmente opposta da quella che Vegeta immaginava, il capitolo 76 di Dragon Ball Super denota ulteriormente il problema intrinseco dell'Ultra Ego. Che esso sia un "potere illimitato", è solo un bluff del Saiyan.

L'Ultra Ego trae risorse dalla stessa battaglia, dai colpi ricevuti e dall'esperienza cumulata. Durante lo scontro con Granolah, però, a un certo punto Vegeta è stremato per i colpi che con spavalderia ha subito senza difendere e a un certo punto perde persino la sua forma. Ciò, denota come effettivamente l'Ultra Ego abbia un limite, ossia quello fisico dell'utilizzatore.

Esattamente come per noi lettori, anche Vegeta deve ancora comprendere appieno questo nuovo potere. Il problema principale è però che, a differenza di Goku che ha trovato una guida in Whis, lui è l'unico utilizzatore dell'Ultra Ego. Vegeta dovrà dunque cavarsela da solo. Vi lasciamo alle teorie su Dragon Ball Super 77 e alla difesa perfetta di Goku in Dragon Ball Super 76.