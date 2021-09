Dragon Ball Super 76: Vegeta senza freni, il principe copia una temibile tecnica di Goku!

Il capitolo 76 di Dragon Ball Super è finalmente disponibile su MangaPlus, e ha mostrato i risvolti dello scontro tra Vegeta e Granolah. Sempre più in difficolta a causa dell'inaspettata forza dell'avversario, il principe dei Saiyan ha deciso di ricorrere a un attacco disperato, una tecnica che avrà sicuramente reso fiero il suo amico/rivale Goku.

Nel capitolo 76, intitolato "Il destino dei Saiyan", Vegeta continua a subire i colpi di Granolah, che dopo aver ricevuto la forza suprema dal Drago di Cereal è diventato il guerriero più forte del settimo universo. Il principe dei Saiyan non riesce a rispondere agli attacchi dell'avversario, e viene salvato in extremis da Goku, che interviene appena in tempo sferrando un terribile destro al volto del Cereleano.

Una volta ripresa la battaglia, Vegeta decide di giocare sporco, e grazie alla forza dell'Ultra Ego riesce a spostare il combattimento all'interno delle mura cittadine dove risiedono i Sugariani. Granolah chiede a Vegeta di tornare all'esterno in modo da non ferire i civili, ma il principe utilizza il buon cuore dell'avversario a suo vantaggio, costringendolo sulla difensiva.

Come potete vedere in calce, Vegeta è davvero disposto a tutto pur di vincere lo scontro, e non si fa problemi a ricorrere persino a una delle tecniche di Goku: il suo terribile morso. Che ci crediate o meno, il "morso" è considerata una tecnica in Dragon Ball, e tra la prima serie, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, viene utilizzato dai personaggi all'incirca venti volte. Se un umano è in grado di esercitare una forza di circa 800 newton (80 kg), del resto, immaginate quanto possa essere forte il morso di un Saiyan, con cui Goku è riuscito persino a ferire Beerus e Whis.

In tutti i casi, il morso di Vegeta non è stato sufficiente per vincere lo scontro, che proseguirà nel capitolo 77. Vi ricordiamo che la nuova uscita di Dragon Ball Super è fissata per mercoledì 20 ottobre, alle 17:00, sempre su MangaPlus.