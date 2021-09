Dragon Ball Super 76: è Vegeta il vincitore dello scontro con Granolah? Discutiamone

Dopo la schiacciante sconfitta subita nel primo round, in Dragon Ball Super 76 Vegeta non demorde e continua il suo scontro con Granolah. Finito nuovamente al tappeto, il Principe dei Saiyan sembra essere il perdente della battaglia. Ma se questa, invece, fosse in realtà la sua più grande vittoria?

In questo nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super abbiamo fatto la conoscenza di un Vegeta profondamente diverso dal solito. Se in precedenza sembrava essere disposto a collaborare al fianco di Goku pur di difendere la Terra, in questa saga ha dato libero sfogo al suo sangue Saiyan e al suo "ego".

In seguito all'addestramento con Lord Beerus, il principe ha finalmente aperto gli occhi liberando la sua mente da tutto quello che non corrisponde alla distruzione. Ciò, lo ha portato a osservare la sua eredità Saiyan sotto una nuova prospettiva: la distruzione del Pianeta Vegeta e i crimini commessi dalla sua razza non sono una sua responsabilità.

Mentre affronta il suo avversario in Dragon Ball Super 76, Vegeta cerca di convincere il suo avversario a fare lo stesso. Come il principe di un tempo, infatti, anche Granolah ha legato la sua stessa vita allo sterminio dei Cerealiani e alla ricerca della vendetta. Cambiare la mentalità del "vendicatore", potrebbe essere il vero obiettivo di Vegeta.



Nel corso dello scontro, infatti, Vegeta fa di tutto pur di punzecchiare Granolah e dimostrare come le sue azioni vendicative in realtà stiano causando solamente altro caos e distruzione. Difatti, quando il combattimento arriva nel centro della città, due Sugariani lo guardano inorridito, esattamente come lui da bambino osservò l'invasione dei Saiyan.

La psiche dell'ultimo Cerealiano crolla infine quando sulla scena appare anche Monaito, il quale fa una rivelazione sorprendente. Se è ancora vivo, è solamente grazie alla bontà di un Saiyan di nome Bardack.



L'apparente sconfitta di Vegeta, dunque, potrebbe corrispondere a una vittoria morale dello scontro. Il suo obiettivo ultimo non era eliminare l'avversario, ma portarlo su una strada diversa. Vi lasciamo a una statistica sulla forza numerica di Vegeta Ultra Ego.