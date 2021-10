Dragon Ball Super 77 arriva su Manga Plus: la notte in cui Cereal cadde

Il colpo di scena con cui Toyotaro e Toriyama hanno concluso lo scorso appuntamento di Dragon Ball Super ha fatto molto discutere la community riguardo soprattutto il cambiamento caratteriale di uno dei personaggi più apprezzati dell’immenso universo narrativo dove agiscono Goku e i suoi compagni, ovvero Bardack.

Riprendendo dall’intervento di Monaito, gli autori hanno quindi deciso di aprire il capitolo 77 di Dragon Ball Super, disponibile sul sito e sull’applicazione Manga Plus, con un flashback che conduce i lettori 40 anni nel passato. Durante una notte di luna piena i Saiyan invadono il pianeta Cereal, abitato sia dai Ceruleani che dai Namecciani.

L’arrivo delle iconiche navicelle a sfera della razza dei guerrieri segna l’inizio di morte e distruzione. Fortunatamente Monaito riesce a sopravvivere, ed eredita dal saggio namecciano le due sfere del drago che decenni dopo Granolah userà per diventare il più forte dell’universo. Nel mentre un Oozaru con una cicatrice sul viso individua un bambino ceruleano e decide di seguirlo.

Uno dei nativi sopravvissuti capisce che la trasformazione in scimmia dei Saiyan dipende dalla luna, e decide quindi di colpirla per distruggerla. Il tentativo riesce, ma non appena cerca di deridere gli invasori, tornati alle loro forme normali, viene brutalmente ucciso. La scena torna nella chiesa dove si è nascosto il piccolo Granolah, con la madre Muesli, che riesce a colpire il padre di Goku.

Lo stesso Bardack, ripensando ad una conversazione con Gine, ricorda il momento in cui ha scelto il nome di Kakaroth per il protagonista. Subito dopo vediamo che viene informato da Leek dell’imminente arrivo di Freezer, ma con prontezza Bardack risponde di voler controllare un’ultima volta, cercando di prendere tempo per salvare Granolah, svenuto per la paura, e sua madre.

Attraverso lo scouter trova Monaito in un appartamento, dove si reca per proteggere i due ceruleani. Non è chiaro il motivo per cui abbia fatto un gesto del genere, probabilmente per le sensazioni provate stando distante dalla sua famiglia. Dopo una serie di sfortunate circostanze, i tre superstiti vengono scoperti dagli Heeter, recatosi lì per contrattare con Freezer, avendo in mente di tradirlo. Bardack cerca di creare una farsa improvvisa, ma Elec lo provoca e non credendo alle sue intenzioni uccide Muesli.

Tornati nel presente Monaito chiede ai protagonisti se abbiano mai sentito parlare di Bardack, e Vegeta conferma di conoscerlo e ammette che si tratta proprio del padre di Goku. Il capitolo si conclude con gli Heeter, sempre più vicini alla seconda sfera del drago di Cereal.